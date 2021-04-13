Кулеба в Брюсселе встретился с Госсекретарем США: необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которой подчеркнул - необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации. Об этом министр написал в Twitter, передает УНН.

Детали

Кулеба назвал встречу "хорошей", а Госсекретаря США "коллегой и другом".

Цитата

"Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом Энтони Блинкеном на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны РФ. Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности четко объяснив РФ, цена любой новой военной авантюры будет для нее слишком высокой", - написал Кулеба.

Контекст

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО. Заседание созвано по запросу Киева.

В рамках визита также состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Добавим

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым пребывает 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.