Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,93 0,0241  EUR: 33,28 0,1236 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт дал неутешительный прогноз на пожароопасный сезон: будут масштабные пожары и жертвы
Эксперт дал неутешительный прогноз на пожароопасный сезон: будут масштабные пожары и жертвы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9030

Рада провалила законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции или обсервации

Рада провалила законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции или обсервации

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада в первом чтении провалила голосование за законопроект № 4540, который предлагает установить административную ответственность за нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции или обсервации, если это не привело к распространению болезни. Законопроект поддержали 199 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Документом предлагается предусмотреть административную ответственность за нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни.

Согласно предложенным изменениям, нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн).

Что было раньше

21 ноября прошлого года вступил в силу закон о введении штрафов за пребывание в транспорте и общественных зданиях без одетых средств индивидуальной защиты (масок или респираторов).

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, голосование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.