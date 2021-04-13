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Нардепы направили на доработку законопроект по совершенствованию процедуры оборонного планирования

Нардепы направили на доработку законопроект по совершенствованию процедуры оборонного планирования

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла решение о направлении в комитет для подготовки на повторное первое чтение законопроекта № 4210 относительно усовершенствования процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза. Предложение поддержали 252 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Проект закона разработан Министерством обороны Украины с целью усовершенствования на законодательном уровне процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и ЕС. Предполагается уточнение положений законов Украины о нацбезопасности Украины и об обороне Украины в части, касающейся оптимизации процессов планирования в сферах нацбезопасности и обороны", - сказал заместитель министра обороны Юрий Гере, представляя законопроект в парламенте.

Детали

Согласно пояснительной записке, проектом Закона предусмотрено уточнение положений Законов Украины "О национальной безопасности Украины", "Об обороне Украины" относительно:

• содержания оборонного обзора и цели его проведения;

• совершенствования процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза;

• перечня и содержания документов оборонного планирования.

Документ, в частности, корректирует определение понятий "оборонительный обзор", "оборонное планирование" и "Стратегический оборонный бюллетень Украины".

Проект закона определяет, что стратегия военной безопасности Украины определяет концептуальные основы государственной политики в сфере обороны, в частности:

1) выводы по оценке и прогнозу безопасности среды (глобальные, региональные и национальные аспекты в контексте военной безопасности);

2) цели государственной политики в сфере обороны и пути их реализации;

3) ограничение по достижению целей государственной политики в сфере обороны;

4) требования к организации обороны государства, сил обороны и их совместных возможностей;

5) требования к ресурсному обеспечению потребностей обороны государства.

Что было раньше

В марте Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины. Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого - обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства.

Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, оборона, законопроект
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