Нардепы направили на доработку законопроект по совершенствованию процедуры оборонного планирования

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла решение о направлении в комитет для подготовки на повторное первое чтение законопроекта № 4210 относительно усовершенствования процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза. Предложение поддержали 252 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Проект закона разработан Министерством обороны Украины с целью усовершенствования на законодательном уровне процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и ЕС. Предполагается уточнение положений законов Украины о нацбезопасности Украины и об обороне Украины в части, касающейся оптимизации процессов планирования в сферах нацбезопасности и обороны", - сказал заместитель министра обороны Юрий Гере, представляя законопроект в парламенте.

Детали

Согласно пояснительной записке, проектом Закона предусмотрено уточнение положений Законов Украины "О национальной безопасности Украины", "Об обороне Украины" относительно:

• содержания оборонного обзора и цели его проведения;

• совершенствования процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза;

• перечня и содержания документов оборонного планирования.

Документ, в частности, корректирует определение понятий "оборонительный обзор", "оборонное планирование" и "Стратегический оборонный бюллетень Украины".

Проект закона определяет, что стратегия военной безопасности Украины определяет концептуальные основы государственной политики в сфере обороны, в частности:

1) выводы по оценке и прогнозу безопасности среды (глобальные, региональные и национальные аспекты в контексте военной безопасности);

2) цели государственной политики в сфере обороны и пути их реализации;

3) ограничение по достижению целей государственной политики в сфере обороны;

4) требования к организации обороны государства, сил обороны и их совместных возможностей;

5) требования к ресурсному обеспечению потребностей обороны государства.

Что было раньше

В марте Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины. Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого - обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства.



Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов.