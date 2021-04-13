Лишение свободы за ложь в декларациях и "евробляхы": чем Рада займется на внеочередном заседании 15 апреля

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В четверг, 15 апреля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Депутаты планируют рассмотреть, в том числе, законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях и законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины. Об этом сообщил председатель фракции "Голос", народний депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"В четверг также внеочередное ...", - написал Железняк.

Детали

По его словам, на заседании будет 15 вопросов, в частности:

• Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4651)

• Проект Закона о конституционной процедуре (№ 4533)

• Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058)

• Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках (№ 4416-1)

• Проект Закона о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (№ 5197-2)

• Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству (№ 3774)

• Проект Закона о внесении дополнений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (№ 5173)

• Проект Закона о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (№ 4303)

• Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых являются транспортные средства (4643-д)

• Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины (4644-д)

Народный депутат от "СН" Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале, что завтра в зале руководство фракции будет собирать подписи у депутатов за проведение внеочередного заседания 15 апреля.

Дополнение

Ранее народные депутаты сообщили о возможности проведения ряда внеочередных заседаний на текущей недели - во вторник, четверг и, возможно, пятницу.

Стоит также отметить, что ранее партия "Голос" призвала провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады, чтобы заслушать доклады премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака и министра здравоохранения Максима Степанова.