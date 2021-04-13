Таран - послу Франции: Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне сознательны, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. На этом накануне переговоров между президентами Украины и Французской Республики, акцентировал министр обороны Украины Андрей Таран во время встречи с послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Министр обороны Украины подробно проинформировал собеседника о существенном обострении ситуации в районе операции Объединенных сил, особое внимание уделив существенному наращиванию в последнее время военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма. По его словам, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации. Такая концентрация российских войск на Севере, Востоке и Юге Украины, по мнению Андрея Тарана, угрожает не только безопасности нашего государства, но и стабильности в Европе.

Цитата

"Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне сознательны, что Россия способна планировать для Украины повторения грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400-м тысячам человек на оккупированных территориях выдано российские паспорта", - отметил Андрей Таран.

Добавим

По его мнению, самым мощным сигналом, способным привести в чувство руководство РФ и не допустить активизации агрессии против Украины, могло бы стать предоставление ближайшее время Украине Плана действий по членству в НАТО, в чем Украина рассчитывает на позицию Французской Республики, как члена Североатлантического Альянса. Министр обороны Украины также отметил важность военно-технического украинско-французского сотрудничества с целью усиления возможностей Вооруженных Сил Украины.

Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до Президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры Президентов двух стран оправдают ожидания.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым пребывает 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.