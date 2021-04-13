Зеленский утвердил Стратегию деятельности Представительства Президента Украины в Крыму: что она предусматривает

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 160/2021 "О приоритетных направлениях деятельности Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым", которым утвердил Стратегию деятельности этого органа, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Детали

Стратегия определяет приоритетные направления работы Представительства Президента Украины в Крыму в связи с временной оккупацией Российской Федерацией неотъемлемых частей территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Целью реализации Стратегии является повышение эффективности деятельности Представительства по содействию соблюдению прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя или тех, которые переселились с временно оккупированной территории и проживающих в других регионах Украины, росту и укреплению уровня их доверия к государственным институтам, выполнению мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в документе.

Согласно Стратегии, Представительство Президента в Крыму должно принимать участие в разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма, защиты и поддержки граждан, проживающих на полуострове, внутренне перемещенных лиц, а также лиц, лишенных личной свободы в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации, вооруженным конфликтом и временной оккупацией территории Украины; информированию международных партнеров о фактах нарушений прав и основных свобод человека, в частности преследования граждан Украины по политическим мотивам, а также нарушение норм международного гуманитарного права.

Добавим

Представительство также будет заниматься развитием эффективного взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа, общественными объединениями и инициативными группами, представляющими интересы граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, и внутренне перемещенных лиц.

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Стратегия предусматривает участие Представительства в осуществлении мер по консолидации международных усилий для содействия процессу деоккупации Крыма, усиления давления на Российскую Федерацию для восстановления территориальной целостности Украины.

Кроме того, Представительство должно способствовать реализации эффективной информационной политики и противодействию дезинформации. В частности, обеспечивать Президента Украины, органы государственной власти и местного самоуправления достоверной и актуальной информацией о ситуации на временно оккупированной территории Крыма; предоставлять предложения по надлежащему реагированию на случаи дезинформации и манипуляции относительно временной оккупации Россией Крыма; выстроить эффективную модель коммуникации с гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, информировать их о возможностях реализации ими прав и законных интересов на подконтрольной Украине территории.