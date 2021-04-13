Верещук назвала окружной суд столицы "волчьим логовом" и призвала покончить с ним

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук поддержала инициативу Президента Владимира Зеленского ликвидировать окружной суд столицы. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

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"Конечно, я полностью поддерживаю Президента Зеленского в его инициативе ликвидировать ОАСК. Потому что все это стало таким одиозным, что превратилось в сюр: какие-то судьи, пленки, взятки, подозрения, вызовы в НАБУ, уклонение фигурантов от этих вызовов. И здесь еще брат с СВР. Это полный сюр, и такое терпеть нельзя. Должен быть кто или что-то, что положит конец этому безобразию.

Некоторые судьи вспоминают о законе только когда получают подозрения и вызовы в НАБУ. А остальное время вместо правосудия занимаются не просто бизнесом, а политическим бизнесом, при этом фактически формируя ОПГ, которые противопоставляют себя государству. Но есть предел, когда кто-то должен твердо сказать: все, хватит, заканчиваем с этим. И если покончить с волчьим логовом можно только через Закон о ликвидации ОАСК, значит, пусть так и будет", - подчеркнула она.

Дополнение

В Верховной Раде зарегистрирован Президентский законопроект № 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и образование Киевского городского окружного административного суда.