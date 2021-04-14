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В ОАСК отреагировали на решение Зеленского по ликвидации

В ОАСК отреагировали на решение Зеленского по ликвидации

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался своим конституционным правом на внесение в Верховную Раду Украины законопроекта о ликвидации Окружного административного суда города Киева. В пресс-службе ОАСК отреагировали на такое решение, пишет УНН.

Детали

ОАСК продолжает свою работу в штатном режиме, ведь сейчас в производстве суда находится почти 45 тыс. дел и материалов.

Цитата

“Это дела, которые касаются каждого украинском — начисление пенсий и других социальных выплат, обжалование решений налоговых органов или распоряжений Правительства об объединении территориальных общин, обжалование уровня прожиточного минимума или изменений в правила регистрации места жительства. Главной причиной, почему деятельность Окружного административного суда города Киева в новостях освещалась негативно и критиковалась должностными лицами, было и остается то, что в ОАСК есть особые полномочия, а именно — рассмотрение дел относительно центральных органов исполнительной власти. Обращаем внимание, что указанные полномочия не судьи Окружного административного суда города Киева делегировали себе, а именно законодатель их указал среди полномочий ”, - информируют в пресс служба ОАСК.

Сейчас текст проекта закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева не известен.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрирован Президентский законопроект № 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и образования Киевского городского окружного административного суда. Инициатором законопроекта является Зеленский. Он определил документ как неотложный.

Отмечается, что проект Закона о ликвидации Окружного административного суда Киева и образования Киевского городского окружного административного суда получено Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Источник: УНН
Теги: суд, ОАСК, Владимир Зеленский
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