Блинкен созвонился с главой дипломатии ЕС: обсудили ситуацию в Украине и у ее границ

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Обе стороны выразили обеспокоенность ситуацией, связанной с действиями России не территории Украины и у ее границ, передает УНН.

Цитата:

"Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен обсудили последние события в Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося скопления российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в пресс-релизе по итогам переговоров.

Детали

Сообщается также, что дипломаты договорились продолжить совместную работу по стабилизации ситуации в Афганистане и обменялись мнениями относительно продолжающегося кризиса в Эфиопии. Стороны обсудили и ситуацию в Иране и возвращение к полной реализации СВПД.

Что было ранее

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время встречи подчеркнул - необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации.

Контекст

С начала года на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым было 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После того также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и последние несколько дней.