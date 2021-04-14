Ивченко раскритиковал Верховную Раду: парламент не поддержал снижение тарифов для населения

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко раскритиковал Верховную Раду за провальные голосования за постановления, касающиеся снижения тарифов для населения. Об этом он заявил во время своего выступления в Раде, передает корреспондент УНН.

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“Какие могут быть представители народа, если они вчера проваливают постановления о снижении тарифов? Разве украинцы на сегодняшний день в состоянии платить такие колоссальные суммы за тарифы? Мы провалили сегодня возможность украинцам уменьшить стоимость тарифов. Коллеги, мы представители украинского народа и стоит задуматься, что есть миллионы людей, которые фактически получают помощь от государства в виде субсидий, а Правительство лишает их льготной энергетики. Почему мы провалили и постановление о том, чтобы вернуть льготный тариф для домохозяйств? Разве так делают представители украинского народа?”, — отметил Ивченко.

Детали

Также нардеп отдельно подчеркнул, что фракция “Батькивщина” уже год пытается вынести на голосование законопроект о том, чтобы более дешевый газ внутренней добычи шел гражданам Украины.

“Мы должны изменить формулу, мы должны не начислять украинцам по хабах, а должны делать так, чтобы газ собственной добычи, который намного дешевле, шел к гражданам Украины. И это в разы уменьшит на сегодняшний день стоимость в платежках, которые получают украинцы”, — пояснил Ивченко.

Дополнение

Напомним, ранее нардеп Вадим Ивченко подчеркивал, что вопрос тарифов в первую очередь должен быть рассмотрен Верховной Радой, ведь высокие тарифы также увеличивают цены и на продукты. С этой целью, по его словам, фракция “Батькивщина” собирает подписи для внеочередного заседания Верховной Рады с целью рассмотрения законопроекта об уменьшении тарифов для населения. Но среди нардепов-представителей партии “Слуга народа” почти никто не поддержал инициативу.