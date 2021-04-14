Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,02 0,0821  EUR: 33,32 0,0460 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Альперин, Еримийчук и Амирхонян на выход: Украина планирует лишить гражданства контрабандистов и "тендерного тролля"
Альперин, Еримийчук и Амирхонян на выход: Украина планирует лишить гражданства контрабандистов и "тендерного тролля"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5130

СМИ: Польша инициирует новые санкции против РФ из-за действий в отношении Украины 7 членов ЕС - поддерживают

СМИ: Польша инициирует новые санкции против РФ из-за действий в отношении Украины 7 членов ЕС - поддерживают

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Польша настаивает на введении новых санкций против России из-за её действий против Украины, инициативу на данный момент поддерживает еще семь государств-членов ЕС. Об этом сообщил журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Польша настаивает на новых санкциях ЕС против России из-за подрыва территориальной целостности Украины. На сегодняшний день эту позицию поддерживают 7 других стран-членов ЕС”, — написал журналист.

Что было раньше

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая в штаб-квартире НАТО, заявил, что Украина ожидает практической поддержки Запада на фоне российской эскалации. В частности, это может быть новый раунд санкций, которые поднимут цену российской агрессии.

Ранее в министерстве иностранных дел в Варшаве сообщили, что Польша осуществляет активные меры по усилению режима санкций против Российской Федерации через агрессивные действия против Украины.

Контекст

С начала года на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После того также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и в последние несколько дней.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина, Польша
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.