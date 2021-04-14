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Зеленский пригласил премьера Японии в Украину

Зеленский пригласил премьера Японии в Украину

Премьер Японии Ёсихидэ Суга

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, пригласил того в Киев на празднование Дня Независимости и саммит Крымской платформы. Об этом Зеленский написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Рад пообщаться с Премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Благодарен Японии за поддержку территориальной целостности Украины. Поддержка G7 и, в частности, Японии, одного из наших ключевых партнеров, имеет решающее значение. Буду рад видеть вас в Киеве на праздновании Дня Независимости Украины и на саммите Крымской платформы”, — написал Президент.

Детали

Как сообщает пресс-служба Главы государства, в разговоре Зеленский проинформировал главу правительства Японии об обострении ситуации безопасности на востоке Украины и увеличение концентрации российских войск у границ нашего государства.

Суга заверил, что японская сторона внимательно отслеживает развитие событий, и выразил всестороннюю поддержку Украины.

Что было ранее

На этой неделе Министры иностранных дел G7 выразили обеспокоенность большим наращиванием российских военных сил на границах и в незаконно аннексированом Крыму и призывают Россию прекратить свои провокации.

Добавим

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Источник: УНН
Теги: Украина, Япония

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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