Зеленский пригласил премьера Японии в Украину

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, пригласил того в Киев на празднование Дня Независимости и саммит Крымской платформы. Об этом Зеленский написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Рад пообщаться с Премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Благодарен Японии за поддержку территориальной целостности Украины. Поддержка G7 и, в частности, Японии, одного из наших ключевых партнеров, имеет решающее значение. Буду рад видеть вас в Киеве на праздновании Дня Независимости Украины и на саммите Крымской платформы”, — написал Президент.

Детали

Как сообщает пресс-служба Главы государства, в разговоре Зеленский проинформировал главу правительства Японии об обострении ситуации безопасности на востоке Украины и увеличение концентрации российских войск у границ нашего государства.



Суга заверил, что японская сторона внимательно отслеживает развитие событий, и выразил всестороннюю поддержку Украины.

Glad to talk to @JPN_PMO Yoshihide Suga. Grateful to for supporting territorial integrity. The support of #G7 & in particular , one of our key partners, is crucial. I’ll be glad to see you in #Kyiv at the celebration of #IndependenceDay & at the #CrimeanPlatform summit