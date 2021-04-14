Локдауна на всю страну сейчас не будет - Шмыгаль

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сейчас закрывать всю страну на локдаун нет никакого смысла, ведь не смотря на то, что ситуация с коронавирусом в отдельных регионах остается напряженной, в других есть снижение количества новых случаев и госпитализаций. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале, передает УНН.

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"Ситуация с коронавирусом в отдельных регионах остается напряженной. Но в то же время по отдельным областям наблюдаем снижение количества новых случаев и госпитализаций... Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла", - отметил Шмыгаль.

Детали

По словам главы правительства, ситуация в регионах, где спадает напряженность из-за коронавируса, - "свидетельство того, что адаптивный карантин ... - эффективный инструмент".

"Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе, а мы все должны не расслабляться и соблюдать противоэпидемические правила", - добавил Премьер.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской (с 15 апреля), Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, Сумской и Одесской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В Киеве фактически локдаун действует до 30 апреля.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.