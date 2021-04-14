Не планирует "метать бисер перед...": Украина показала лицо российской "дипломатии" в ОБСЕ

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российские дипломаты при ОБСЕ продемонстрировали не очень дипломатические манеры, отказавшись от участия в специальном заседании по наращиванию российских сил у украинской границы и на временно оккупированных территориях. Поведение РФ продемонстрировал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Сегодня состоялось спец.онлайн заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества на запрос Украины для обсуждения необычной военной деятельности РФ на границе с Украиной и во временно оккупированных районах”, — написал Цимбалюк.

Детали

Постпред Украины обнародовал скрин чата работников постоянных представительств, в котором его коллеги обсуждали участие в мероприятии.

“Руководитель делегации Российской Федерации К.Ю.Гаврилов не собирается “метать бисер перед...”, — написала в чат советник российского представительства Юлия Жданова.

По словам Цимбалюка, “это все, что Вам нужно знать о российской дипломатии в ОБСЕ”.

Что было раньше

Ранее на этой неделе Украина инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.

Это все, что Вам нужно знать о русской дипломатии в ОБСЕ.



Сегодня состоялось спец.онлайн заседания Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества на запрос Украины для обсуждения необычной военной деятельности РФ на границе с Украиной и во временно оккупированных районах pic.twitter.com/Ux5T1XjtsO — Yevhenii Tsymbaliuk (@YevheniiT) April 14, 2021

Контекст

7 апреля Украину активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

По запросу Украина, страны ОБСЕ встретились 10 апреля, чтобы запросить у России разъяснения о наращивании силы на границах Украины и во временно оккупированном Крыму.



Как сообщили в миссии США при организации, этот информационный запрос был составлен в соответствии с Венским документом в надежде снизить риски конфликта.

Российская Федерация отказалась участвовать в инициированном Украиной заседании ОБСЕ.



Франция и Германия выступили с заявлением, в котором написали, что поддерживают Украину и “сожалеют о такой позиции РФ”.



В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на отказ Российской Федерации выполнять положения Венского документа и от участия в заседании ОБСЕ, указав, в частности, что отказ Москвы выполнять положения Венского документа является “очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины”.



Это происходит на фоне эскалации ситуации в Донбассе. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.