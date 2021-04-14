В ОБСЕ дали России рекомендации по деэскалации ситуации в Украине и у ее границ

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сегодня по запросу Украины в соответствии с Венским документом 2011 года в ОБСЕ было созвано специальное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества для обсуждения военной активности России вдоль границы с Украиной. По его итогам, страны Европейского Союза опубликовали заявление, содержащее рекомендации для РФ, пишет УНН.

Детали

В соответствии с документом, Европейский Союз и его государства-члены рекомендуют в полной мере использовать все соответствующие положения Венского документа и других мер укрепления доверия и безопасности, в частности:

• Российской Федерации предпринять шаги по деэскалации ситуации и начать конструктивный диалог и конструктивные консультации;

• Российской Федерации обеспечить, в соответствии с ее обязательствами по Венскому документу, полную прозрачность своей военной деятельности, в частности по фундаментальным вопросам, касающимся численности и структуры постоянно дислоцированных войск в соответствующих районах и дополнительных переброшенных войск, участвующих в боевой подготовке, и продолжительности их дислокации;

• Российской Федерации добровольного обеспечить посещение, чтобы развеять опасения по поводу ее военной деятельности, в соответствии с положениями пункта 18 Венского документа 2011 года.

• продолжить обсуждение этого конкретного вопроса на ПС-ФБС;

• чтобы государства-участники продолжали регулярно информировать ФБС, в частности о военной деятельности в приграничных районах.

США в свою очередь также опубликовали заявление, подчеркнув в частности, что отказ России предоставить достаточную информацию о необычных военных передвижениях вблизи границы с Украиной и в оккупированном Россией Крыму несовместим с буквой и духом Венского документа, который был принят 57 государствами-участниками ОБСЕ, включая саму Россию.



“Украина не зря обеспокоена этой деятельностью. И в 2008, и в 2014 году Россия сконцентрировала свои силы аналогичным образом, прежде чем начать военные операции против Грузии, а затем и Украины”, — отметили американские дипломаты.

Согласно имеющейся у США информации, полученной из доступных источников, сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года.

“Россия перебросила 15-25 тысяч военнослужащих в Крым или ближе к украинской границе. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО... В Крыму, по нашим оценкам, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернуты современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны”, — сообщили дипломаты.

Также США при ОБСЕ заявили, что Украина не сделала ни одного шага, который можно было бы рассматривать как провокацию такой реакции.

“В Венском документе и мерах по стабилизации локального прекращения огня (DOC.FSC / 2/96) излагается ряд потенциальных мер, которые могут лечь в основу рекомендаций по стабилизации нынешней ситуации. Среди таких мер мы рекомендуем России провести брифинг с подробным описанием вызывающих озабоченность действий в соответствии с параметрами украинского запроса F10; и чтобы Россия добровольно предложила посещение, чтобы развеять опасения по поводу ее военной деятельности, как это рекомендуется в пункте 18 Венского документа 2011 года”, — заявили в американской миссии.

Что было ранее

На этой неделе Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и форума безопасности сотрудничества ОБСЕ.



Напомним

По запросу Украины, страны ОБСЕ встретились 10 апреля, чтобы запросить у России разъяснения о наращивании силы на границах Украины и во временно оккупированном Крыму. Как сообщили в миссии США при организации, этот запрос информации был составлен в соответствии с Венским документом в надежде снизить риски конфликта.



Российская Федерация отказалась участвовать в инициированном Украиной заседании ОБСЕ.



Франция и Германия выступили с заявлением, в котором написали, что поддерживают Украину и “сожалеют о такой позиции РФ”.



В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на отказ Российской Федерации выполнять положения Венского документа и от участия в заседании ОБСЕ, указав, в частности, что отказ Москвы выполнять положения Венского документа является “очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины”.



Это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым было 28 батальонных тактических.