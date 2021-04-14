Без утвержденной программы: Шмыгаль говорит, в ВР направили отчет о работе правительства за 2020 год

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил и передает в Верховную Раду отчет о деятельности правительства за 2020 год, правительственную программу на который парламент ранее так и не утвердил. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Утвердили и передаем в ВРУ отчет о деятельности правительства за 2020 год", - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, это "системный анализ" того, что было сделано в прошлом году.

К слову, пока возможности ознакомиться с отчетом о деятельности правительства за 2020 год нет.

Дополнение

Прошлый год правительство проработало без утвержденной программы своей деятельности. После нескольких попыток ее внесения в парламент со стороны правительства - нардепы документ так и не утвердили. В июне 2020 года уже доработанную программу поддержали 207 народных депутатов при минимально необходимых 226. Это означает, что год правительство будет работать без иммунитета. Тогда Шмыгаль оправдывал отсутствие поддержки со стороны ВР тем, что якобы "у депутатов были опасения, что во время коронакризиса вдруг придется быстро менять какого-то министра, а это будет невозможно". Он назвал это "основным камнем преткновения", а решение парламента - "политическим".

При обсуждении ее критиковали практически все фракции и депутатские группы. Не обошло это стороной и монобольшинство. В частности, нардеп от "Слуги народа" Татьяна Цыба тогда говорила, что для отклонения программы правительства есть несколько причин. По ее словам, "кое-кто в комитетах не согласовал программу, поскольку не все из их предложений были учтены". "Были другие претензии - в части депутатов по "не конкретности" программы. Лозунги - это хорошо, но где цифры", - пояснила тогда Цыба позицию своих коллег в комментарии для СМИ.

По цифрам, то в частности в экономическом направлении, за которое отвечает правительство, в конце прошлого года трудности возникали с финансированием незащищенных статей бюджета. Невыполнение плана расходов за 2020 год достигло 5% - более 67 млрд грн, сообщали в Счетной палате. В общем год был завершен сокращением экономики Украины на 4%. Однако, год был "пандемическим", и плохие результаты показала не только Украины. В частности, как отметил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, такое падение экономики Украины в 2020 году стало близким к среднему по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы - Польшей (-2,8%), Чехией (-5,6%), Венгрией (-5,1%), Румынией (-3,9%), Россией (-3,1%).