Разумков официально созвал внеочередное заседание Рады 15 апреля

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве в четверг, 15 апреля, на 16:00 внеочередного пленарного заседания парламента по требованию 155 народных депутатов. Об этом сообщает управление Аппарата ВР, передает УНН.

Цитата

“Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Распоряжение № 87 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва”, — сообщают в аппарате.

Детали

На повестке дня — 15 вопросов, в частности:

— по совершенствованию ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (реестр. № 4651);

— о конституционной процедуре (рег. № 4533);

— о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (регистр. № 5058);

— о внесении изменений в Закон Украины “Об индустриальных парках”, направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках (регистр. № 4416-1);

— по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (реестр. № 5197-2);

— по совершенствованию механизма противодействия рейдерству (рег. № 3774);

— о предоставлении льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий (рег. № 4539);

— по сертификации оператора системы передачи (реестр. № 3364-1-д);

— о внесении дополнений в Закон Украины “О предотвращении коррупции” (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (рег. № 5173);

— по развитию института старост (рег. № 4535);

— о внесении изменений в статью 11 Закона Украины “О государственных наградах Украины” (реестр. № 5327);

— о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (реестр. № 4303);

— по обеспечению равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (рег. № 3695);

— по взыманию налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми есть транспортные средства (рег. № 4643-д);

— о временном упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины (реестр. № 4644-д).

Дополнение

Ранее народные депутаты сообщили о возможности проведения ряда внеочередных заседаний на текущей неделе — во вторник, четверг и, возможно, пятницу.



Как сообщали накануне нардепы, Рада Украины 15 апреля планирует рассмотреть, в том числе, законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях и законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины.



Парламент собирается на внеочередное заседание из-за того, что фактически работа ВР до сих пор заблокирована земельным вопросам.