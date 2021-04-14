СНБО 15 апреля планирует собраться на заседание

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует завтра, 15 апреля, собраться на заседание. Об этом журналисту УНН сообщил информированный источник.

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"СНБО планирует собраться завтра", - сообщил источник.

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В то же время Кабинет министров Украины утвердил и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.

Президент Франции Эммануэль Макрон примет Президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 16 апреля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что раз или два раза в месяц по необходимости будут собирать заседания и обсуждать вопросы, которые важны для страны.