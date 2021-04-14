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СНБО 15 апреля планирует собраться на заседание

СНБО 15 апреля планирует собраться на заседание

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует завтра, 15 апреля, собраться на заседание. Об этом журналисту УНН сообщил информированный источник.

Цитата:

"СНБО планирует собраться завтра", - сообщил источник.

Дополнение

В то же время Кабинет министров Украины утвердил и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.

Президент Франции Эммануэль Макрон примет Президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 16 апреля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что раз или два раза в месяц по необходимости будут собирать заседания и обсуждать вопросы, которые важны для страны.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
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