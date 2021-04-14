Россия отправила корабли на стрельбы в Черное море на фоне прибытия эсминцев США

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб. Действия России происходят на фоне захода в акваторию двух эсминцев США Roosevelt и Donald Cook. Об этом сообщает ряд российских СМИ, включая ТАСС, «Известия» и «Российскую Газету», со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ, передает УНН.

Детали

В отделе сообщили, что фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец", а также большие десантные корабли вышли из пунктов базирования и уже отработали преодоление условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота.

Далее в море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Сообщается, что к учениям подключатся также самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.

Контекст

Соединенные Штаты уведомили Турцию об отправке двух военных кораблей в Черное море две недели назад на фоне роста напряженности в Украине.



Комментируя эти действия, в МИД РФ заявили, что США якобы “осуществляют провокацию”.