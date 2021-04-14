Кравчук предложил повышенный контроль за соблюдением "режима тишины"

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во время видеоконференция общего заседания ТКГ глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил введение механизма дополнительного контроля за соблюдением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом рассказал спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в эфире телеканала "НАШ", передает корреспондент УНН.

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"Глава делегации Леонид Кравчук предложил... начал обсуждение механизма дополнительного контроля за соблюдением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. По нашему замыслу там должна быть повышена роль ОБСЕ по контролю его нарушений, этого режима", - рассказал Арестович.

Детали

По его словам, специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе, посол Хайди Грау сказала, что этот вопрос должен решаться в подгруппе безопасности, потому что там профессионалы, и должны заниматься такими вопросами.

Арестович сообщил, что украинская сторона инициировала заседание подгруппы ТКГ по безопасности.

"Наша сторона инициировала, только на уровне ноты внеочередное заседание подгруппы по безопасности именно для обсуждения механизма дополнительного контроля соблюдения режима прекращения огня", - сказал Арестович.

Кроме того, он отметил, что в группе ТК спокойная рабочая атмосфера и даже есть определенный конструктив, так как договорились обсудить этот механизм.

Дополнение

На прошлой неделе по просьбе украинской стороны состоялось экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.



Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После того также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и в понедельник, 12 апреля.



