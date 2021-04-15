Из-за хакерской атаки SolarWinds США введет санкции против России - СМИ

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Соединенные Штаты сегодня введут санкции против России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибернетическую деятельность, направленные против нескольких физических и юридических лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Санкции, под которые, как ожидается, попадут в черный список 30 субъектов хозяйствования, будут связаны с приказами о выселении из США около 10 российских чиновников.

Санкции введут в ответ на нарушение кибербезопасности, что касается программного обеспечения SolarWinds Corp, которое, по утверждению правительства США, было организовано Россией. Нарушение дало хакерам доступ к тысячам компаний и государственных учреждений, которые использовали продукты компании.

США также намерены наказать Москву за якобы вмешательство в президентские выборы в США 2020 года. В отчете в прошлом месяце американские спецслужбы заявили, что президент России Владимир Путин, вероятно, направил усилия, чтобы попытаться изменить выборы на должность тогдашнего президента Дональда Трампа и подальше от нынешнего президента Джо Байдена.

Дополнительно

Президент Microsoft Брэд Смит назвал атаку на SolarWinds “самой и сложной атакой в мире”.

Ожидаемые действия Вашингтона, вероятно, усилят напряженность в отношениях, которые в прошлом месяце упали до нового минимума после холодной войны после того, как Байден заявил, что считает Путина “убийцей”.

Напомним

В Европарламенте выступили за ужесточение санкций ЕС и США против России.