Официально: Зеленский с женой завтра едет во Францию на встречу с Макроном

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой 16 апреля совершит рабочий визит во Французскую Республику. В рамках визита президент проведет встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

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“Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 16 апреля совершит рабочий визит во Французскую Республику. Планируются переговоры Главы государства с Президентом Франции Эммануэлем Макрона”, — сообщили в пресс-службе.

Детали

Сообщается также о запланированной встрече первых леди — Елены Зеленской и Брижит Макрон.

Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон примет президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 16 апреля, в связи с ростом напряженности в Украине с российскими военными подкреплениями у ее границ.

Президенты двух стран встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находятся 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.