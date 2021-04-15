В Нидерландах возобновился судебный процесс по делу о сбивании МН17

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сегодня, 3 ноября, в окружном суде Гааги в Нидерландах возобновились слушания по делу о сбивании малазийского Boeing рейса МН17 в июле 2014 году на Донбассе, передает корреспондент УНН.

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“8 февраля 2021 года суд отложил слушания по делу Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко до сегодняшнего дня, 15 апреля 2021 года”, — сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.

Детали

По словам судьи, ни один из обвиняемых так и не явился на слушания.

Слушания по уголовному делу MH17 все еще находятся на стадии досудебного разбирательства.

На прошлых заседаниях суд в частности отвечал на запросы стороны защиты обвиняемого Олега Пулатова.

Ожидается, что судебное разбирательство по существу начнется 7 июня 2021 года.

Справка

17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий пятьдесят третьей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.

Подозреваемые — три гражданина России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

Слушания проходят в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол.