Мы не боимся: Кулеба ответил на угрозы российских чиновников

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина достаточно сильна и имеет надежных друзей для того, чтобы защитить свою государственность. Об этом, комментируя заявления российских политиков, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы, передает корреспондент УНН.

По словам министра, Балтийские страны также знают что такое — быть объектом токсической российской пропаганды, но даже они поражены тем уровнем дегуманизации украинцев и российской дезинфрмации, которая наблюдается в последнее время не только на российских ток-шоу, но и в заявлениях некоторых чиновников.

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“Они открыто угрожают Украине войной и запугивают уничтожением украинской государственности. Хочу ответить на это сегодня очень просто, двумя фразами. Первое — не дождетесь, второе — мы не боимся”, — заявил Кулеба.

Детали

Украина достаточно сильна и имеет надежных друзей для того, чтобы защитить свою государственность, заявил глава МИД.

Что было раньше

Так, в частности на прошлой неделе заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, известный также как “куратор украинского направления” Кремля, заявил что начало “боевых действий на Донбассе со стороны Киева” станет якобы “началом конца Украины”.