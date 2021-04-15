Кулеба обратился к министрам трех стран НАТО: РФ должна понять, что последствия ее военных авантюр будут болезненными

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина обратилась к странам Балтии с просьбой говорить о необходимости практической поддержки Украины на международном уровне. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс конференции с коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы, передает корреспондент УНН.

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“Слов поддержки — недостаточно. Я не сомневаюсь, что Эстония, Латвия и Литва всегда готовы не только словом, но и конкретным делом поддержать Украину. Но я таже обратился к коллегам с просьбой, чтобы они как члены ЕС и НАТО говорили с другими членами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины. Важно дать России понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны, будут очень болезненными”, — сказал министр.

Детали

По словам Кулебы, Балтийские страны подтвердили готовность к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях в целях консолидации действенной международной поддержки в противостоянии российской агрессии.

“Мир — на стороне Украины и международного права, и это — один из элементов сдерживания России от безрассудных действий”, — добавил он.

Справка

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии на этой неделе посещают Украину.

Визит имеет целью продемонстрировать солидарность Эстонии, Латвии и Литвы с Украиной на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации, в том числе опасного наращивания военного присутствия вблизи украинских границ, существенного обострения ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и массированной российской пропаганды.