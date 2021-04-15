Зеленский проинформировал еще одного иностранного лидера о ситуации на Донбассе

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьё. Об этом глава государства написал у себя в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Спасибо Сауле Ниинистьё за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за медицинскую реабилитацию наших ветеранов. Для Украины важно сотрудничество с Финляндией в противодействии информационной войне, общий мощный ответ на гибридные вызовы. Желаю финскому народу здоровья во времена COVID-19", - написал Глава государства.

Детали

В пресс-службе Президента сообщили детали переговоров двух лидеров.

Так, сообщается, что глава Украинского государства проинформировал своего коллегу об обострении ситуации с безопасностью на востоке страны и концентрации российских войск на границе с Украиной. Лидеры обменялись мнениями относительно дальнейших мер с целью сдерживания российской агрессии.

Обсуждено сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам как одного из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности Украины и Финляндии.

Особое внимание уделено актуальным вопросам взаимодействия Украины с Европейским Союзом.

Что было раньше

Заметим, накануне Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Ёсихиде Сугой, которому также доложил о ситуации на востоке Украины.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.