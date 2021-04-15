Переговоры Зеленского с Макроном пройдут с участием Меркель - источник

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Переговоры Президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном пройдут с участием канцлера Германии Ангелы Меркель. Информацию об этом УНН подтвердило осведомленный источник в дипломатических кругах.

Детали

Так, ранее в СМИ появилась информация об участии Меркель в переговорах в видеоформате.

Заметим, что Президент Украины вместе с супругой посетят Францию завтра, 16 апреля. Тогда же ожидаются переговоры.

Справка

В конце марта состоялся разговор Макрона и Меркель с президентом России Владимиром Путиным, во время которой стороны среди прочего поднимали вопрос о ситуации в Украине.

Комментируя это, украинская сторона подчеркнула, что сдвигов в политико-дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечения всех участников Нормандского формата.