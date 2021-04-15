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Верещук: надо усилить ответственность за "ложь" в декларациях

Верещук: надо усилить ответственность за "ложь" в декларациях

Ирина Верещук

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук раскритиковала народных депутатов и чиновников, которые скрывают свои имущественные доходы. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата

"Мы обещали людям борьбу с коррупцией, а ложь в декларациях - это и есть та самая коррупция. И я считаю, что нам надо более строго относиться к тем людям, которые забыли на 10 млн задекларировать машины и так далее. Так что же делать с короткой памятью таким политикам в политике. Они не должны занимать государственные должности. Поэтому я считаю, что правильно и нужно голосовать за ужесточение наказания в отношении тех людей, которые имеют такую короткую память и забывают или сознательно искажают факты, пытаясь ввести в заблуждение общество", - сказала она.

Дополнение

В январе президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, который предусматривает возвращение наказание в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Рада планирует рассмотреть проект Закона сегодня, 15 апреля.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, декларация
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