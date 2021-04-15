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Новости: Политика
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Ивченко призвал народных депутатов отложить начало открытия рынка земли

Ивченко призвал народных депутатов отложить начало открытия рынка земли

Вадим Ивченко

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" призывает Верховную Раду отложить начало открытия рынка земли, запланированное на 1 июля 2021 года. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Цитата:

"Сегодня аграрии и ассоциации в большинстве обращаются, чтобы перенести вступление даты рынка земли, который вы хотите ввести. Поэтому важно, чтобы мы понимали: без того, чтобы спросить людей, мы не должны открывать рынок земли. Коллеги, давайте обратимся к людям, проведем референдум, спросим их мнение - и только после этого мы можем называться представителями украинского народа", - призвал Ивченко.

Детали

Нардеп отметил, что сейчас фракция "Батькивщина" работает над тем, чтобы провести референдум: с конца апреля планируют начать организацию инициативных групп по сбору подписей 3 млн человек.

Дополнение

Напомним, в материале европейского издания London Globe член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко рассказал о том, почему аграрная сфера Украины уже отреагировала негативными тенденциями на еще даже не открытый рынок земли.

Добавим

Как отметил на брифинге в понедельник глава ВР Дмитрий Разумков, рассмотрение вопросов, связанных с реформой рынка земли, продлится в Верховной Раде минимум до мая, и выйти из него невозможно.

Источник: УНН
Теги: земля, Украина, Батькивщина, рынок, нардепы
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