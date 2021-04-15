Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,98 -0,0391  EUR: 33,48 0,1535 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
LIVE: КСУ и лишение свободы за ложь в декларациях. Внеочередное заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Переговоры со SpaceX о запуске украинского спутника: что говорят в космическом агентстве о готовности
Переговоры со SpaceX о запуске украинского спутника: что говорят в космическом агентстве о готовности
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6750

Глава Европейского Совета позвонил Зеленскому и Генсеку НАТО: говорили о российских войсках

Глава Европейского Совета позвонил Зеленскому и Генсеку НАТО: говорили о российских войсках

Шарль Мишель

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Глава Европейского Совета Шарль Мишель сегодня провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили наращивание российской военной мощи вблизи границ Украины, сообщает Мишель в своем Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Во время моих сегодняшних звонков президенту Зеленскому и Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу мы с глубоким беспокойством обсуждали наращивание российской военной мощи вблизи границ Украины", - сообщил Мишель.

Детали

По словам главы Евросовета, в ЕС тверды и едины в своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Что было раньше

Отметим, что ранее на этой неделе в штаб-квартире Альянса состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО, созванное по просьбе украинской стороны.

Сообщается, что союзники единодушно подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они подчеркнули, что НАТО не признает попытку аннексии Крыма, осудили продолжающуюся дестабилизацию Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Донбасс, Украина, Йенс Столтенберг, Совет Европы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
Вернуться к списку
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.