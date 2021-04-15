Зеленский: пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии относительно членства в НАТО

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина и Грузия должны получить план действий относительно членства в НАТО и Евросоюзе. Такое убеждение высказал Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

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"Глава Украинского государства обсудил с собеседницей эскалацию ситуации безопасности на Донбассе, отметив опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что президент Украины выразил благодарность Грузии и лично Саломе Зурабишвили за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Украина и Грузия имеют историческое понимание и поддерживают друг друга в вопросе мира. Президенты акцентировали внимание на важности диалога и солидарности и обсудили практические шаги Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с НАТО.

"Действительно пора конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважные сегодня", - отметил Зеленский.

Также собеседники обменялись мнениями по актуальной ситуации безопасности в регионе Черного моря, в частности в контексте временной незаконной оккупации Крымского полуострова.

"Владимир Зеленский ознакомил Президента Грузии с инициативой "Крымская платформа", саммит инаугурации которой состоится в августе 2021 года в Киеве. Он выразил надежду на личное участие Саломе Зурабишвили в этом важном мероприятии и активное привлечение грузинских партнеров к смысловому наполнению данной инициативы", - говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострения ситуации с безопасностью на Донбассе и отметил, что получение Украиной Плана действий по членству станет настоящим сигналом для РФ, что поможет закончить войну на Донбассе.



Грузия также не раз подвергалась агрессии России, как и Украина. Грузия претендует на членство в НАТО, хотя обе страны плана действий для членства еще не имеют.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Со своей стороны Россия обвиняет Украину в "агрессии" и "провокациях".