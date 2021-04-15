Россия пошла на усиление эскалации в море: Украина отреагировала

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина выражает решительный протест в связи с ограничением Российской Федерацией свободы судоходства в Черном море. Соответствующее заявление опубликовало в четверг Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

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“Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октябре 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных суден других стран под предлогом военных учений. Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря”, — заявили в министерстве.

Детали

Дипломаты подчеркнули, что указанный шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву.

“На фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море. Она перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины... Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с этими действиями Российской Федерации и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря”, — говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство призывает международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

Что было раньше

Накануне стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб. Действия России происходят на фоне заката в акваторию двух эсминцев США Roosevelt и Donald Cook.

В то же время сегодня СМИ сообщили, что два американских военных корабля должны были войти в Черное море и оставаться там до 5 мая, однако в МИД Турции сообщили об отказе от такого решения.