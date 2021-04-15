В МИД сообщили, что Китай не признает оккупацию Крыма и исключает контакты с "властью" полуострова

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В МИД Украины провели политические консультации с первым заместителем министра иностранных дел КНР Ле Юйчэном, китайская делегация подтвердила, что не признает попытку аннексии Крыма Москвой, пишет УНН со ссылкой на сообщение в Facebook заместителя главы внешнеполитического ведомства Евгения Енина.

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“Провели политические консультации с первым заместителем министра иностранных дел КНР Ле Юйчэном. С ключевого Правительство КНР не признает попытки аннексии АРК Россией и донесло в органы центральной и региональной власти Китая инфо о запрете контактов с оккупационными властями”, — сообщил Енин.

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Кроме того стороны: “МИД двух государств договорились о механизме кризисных коммуникаций для обсуждения вопросов, представляющих ключевое значение для национальных интересов двух государств”. А также правительство КНР подтвердило готовность содействовать Украине в преодолении COVID-19, в частности путем согласования экспортной лицензии на несколько миллионов доз вакцины, делегации договорились о наработке пакета решений по либерализации торговли между Украиной и КНР и об активизации “межчеловеческих контактов — совместный приоритет — по поручению Президента Украины в ближайшее время начнем соответствующий переговорный процесс”.

О позиции КНР касательно оккупации Крыма: 3 ноября 2014 года МИД Китая выступило с официальным заявлением, в котором призвало соблюдать территориальную целостность Украины. С тех пор эта позиция не менялась. Китай не поддержал крымский “референдум” и так называемое “присоединение” полуострова в РФ, но и официально осуждать Россию тоже не стал.