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ООС: зафиксировано три обстрела украинских позиций

ООС: зафиксировано три обстрела украинских позиций

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, недалеко от населенного пункта Новозвановка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем, а у поселка Зайцево - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новгородское враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 8 гектаров территории и передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов.

"Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

14 апреля было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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