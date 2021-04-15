КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который приравнивает э-паспорта к бумажным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" № 1368-ІХ, который парламент принял 30 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что закон, который подписал глава государства, закрепляет на законодательном уровне определения э-паспорта и э-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Отмечается, что э-паспорта доступны только тем украинском, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

"Сегодня около 5 млн граждан Украины пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дия", - информирует ОПУ.

Так, закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

Дополнение

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4355 относительно использования электронных паспортов. Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата Украины.



Как отметил министр по вопросам цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, наше государство стало первой в мире страной, принявшей соответствующую инициативу.

Справка

Стоит отметить, что в Украине использование цифровых паспортов начали тестировать в приложении "Дия" в марте 2020 года.

В апреле 2020 года правительство одобрило их использование в приложении "Дия".

Сегодня с помощью электронной паспортов можно пользоваться перелетами по Украине, открывать банковские счета и проводить кассовые операции в банках.