Послы G7 поддержали инициативу Президента ликвидировать ОАСК

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Послы стран "Большой семерки" поддержали инициативу Президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева, заявив, что это важный шаг в реформе судебной системы. Об этом говорится в сообщении послов в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Послы G7 приветствуют инициативу Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда города Киева как важный шаг во всесторонней реформе судебной системы в Украине", - говорится в сообщении.

Детали

Также они отметили, что важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добродетель.

"Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также важна для обеспечения высокого уровня добродетели судей", - напомнили послы стран "Большой семерки".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева, внеся соответствующий законопроект в Верховную Раду как неотложный.



13 апреля в Верховной Раде зарегистрирован Президентский законопроект № 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и образования Киевского городского окружного административного суда.



14 апреля в Раде появился текст законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК.

Окружной административный суд города Киева был образован указом Президента Украины "Об образовании местных и апелляционных административных судов, утверждение их сети и количественного состава судей" от 16.11.2004 года № 1417/2004. 21 января 2020 года состоялось собрание судей Окружного административного суда города Киева, на котором путем тайного голосования, был избран глава суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка.

Глава ОАСК является фигурантом уголовного производства в отношении "пленок ОАСК". Также недавно в Киеве на взятке в 100 тыс. долл. поймали двух адвокатов, один из которых - брат главы ОАСК Вовка. Во время обысков у задержанных обнаружены антиквариат, документы на имя главі ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства в сейфе - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.



