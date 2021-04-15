Зеленский: СНБО принял второй пакет санкций против контрабандистов

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Совет нацбезопасности и обороны Украины принял новый пакет санкций против контрабандистов. Санкции применяются к 12 человек. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, передает корреспондент УНН.

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"Персональные санкции. Совет нацбезопасности и обороны Украины будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Применяться санкции будут к 12 человек", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что некоторые фигуранты санкций против контрабандистов имеют по несколько гражданств, поэтому с этим вопросом планируют разобраться.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".

По его словам, "впервые в истории Украины" введены персональные санкции - заблокированы активы и имущество - человек, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".

Позже Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена лиц, против которых были введены санкции.



Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, что некоторые из "топ-десятки" контрабандистов относительно которых ввели санкции, незаконно вывозили сигареты со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей через Россию в Украину, а затем в Европу.



