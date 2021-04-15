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В Украине появится Национальная премия имени Бориса Патона: решение ВР

В Украине появится Национальная премия имени Бориса Патона: решение ВР

Борис Патон

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5327 внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины", которыми Государственную премию Украины в области науки и техники переименируют в Национальную премию имени Бориса Патона. Соответствующее решение поддержали 271 нардеп, передает корреспондент УНН.

Детали

Проект Закона разработан с целью увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки академика Бориса Патона путем переименования Государственной премии Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона.

Проектом акта предлагается внести изменения в часть вторую статьи 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины", касающихся переименования Государственной премии Украины в области науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона, а также приведения сроков в соответствии с законами Украины "О полном среднем образование", "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" и "О высшем образовании".

Справка

Борис Патон - государственный и общественный деятель, Президент Национальной академии наук Украины, директор Института электросварки имени Е. О. Патона Национальной академии наук Украины, Герой Украины, академик. Скончался на 101-м году жизни 19 августа 2020 года.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, премии, Борис Патон
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