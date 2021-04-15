Пока такой "нормандский формат": Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые запланированы на завтра, заявив, что пока "нормандский формат" выглядит следующим образом. Об этом он сообщил в видеообращении по итогам заседания СНБО, передает корреспондент УНН.

Президент отметил, что на переговорах будет поднята тема взыскания российских войск к границе с Украиной.

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"Некоторые детали я хочу обсудить завтра лично и это главная тема с которой я еду и буду встречаться с президентом Французской Республики, и также после нашей встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча, пока у нас такой нормандский формат. Но это важная подготовительная встреча в нормандском формате", - рассказал Зеленский.

Детали

Также Зеленский сообщил, что первый вопрос на заседании СНБО был посвящен Донбассу..

"Рассматривался его тайно. Детали я не могу рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая, действительно есть вопрос, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова - это самое главное. Мы понимаем, что в СМИ распространяется много различной информации поэтому я бы хотел, чтобы Уукраинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генерального штаба или Офиса Президента Украины ...", - сказал Зеленский.

Дополнение

Сообщалось, что переговоры Президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном пройдут с участием канцлера Германии Ангелы Меркель.

Президент Украины вместе с супругой посетят Францию завтра, 16 апреля. Тогда же ожидаются переговоры.

В конце марта состоялся разговор Макрона и Меркель с президентом России Владимиром Путиным, во время которого стороны среди прочего поднимали вопрос о ситуации в Украине.

Комментируя это, украинская сторона подчеркнула, что сдвигов в политико-дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечения всех участников Нормандского формата.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым пребывает 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.