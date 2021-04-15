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Вакцина Pfizer выехала из Бельгии и уже утром будет в Украине - Степанов

Вакцина Pfizer выехала из Бельгии и уже утром будет в Украине - Степанов

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Груз с вакциной Pfizer выехал из Бельгии и уже утром будет в Украине, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

Цитата:

"Он (груз - ред.) выехал сегодня в обед со складов в Бельгии, и завтра мы его ожидаем, согласно этому путевому листу, в 10:25 в Жулянах. Это груз, который мы ждем с 15 февраля", - заявил Степанов.

Детали

Глава Минздрава также рассказал, что вакцина Pfizer будет использоваться для прививания престарелых в интернатах и для персонала этих учреждений.

Это первая партия вакцины по программе COVAX, по которой в целом ожидается примерно один миллион доз Pfizer ориентировочно до июня включительно, отметил Степанов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, вакцина, Максим Степанов
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