Вакцина Pfizer выехала из Бельгии и уже утром будет в Украине - Степанов

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Груз с вакциной Pfizer выехал из Бельгии и уже утром будет в Украине, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

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"Он (груз - ред.) выехал сегодня в обед со складов в Бельгии, и завтра мы его ожидаем, согласно этому путевому листу, в 10:25 в Жулянах. Это груз, который мы ждем с 15 февраля", - заявил Степанов.

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Глава Минздрава также рассказал, что вакцина Pfizer будет использоваться для прививания престарелых в интернатах и для персонала этих учреждений.

Это первая партия вакцины по программе COVAX, по которой в целом ожидается примерно один миллион доз Pfizer ориентировочно до июня включительно, отметил Степанов.