Советник Госдепартамента США: "Северный поток - 2" является невыгодной сделкой для Европы

КИЕВ. 15 апреля. УНН. "Северный поток - 2" является невыгодной сделкой для Европы. Об этом заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолль во время разговора с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным. Как сообщили в МИД, кроме того стороны обсудили массированное наращивание Россией своего военного присутствия вблизи украинских границ и дальнейшее развитие украинской-американского взаимодействия, передает УНН.

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"Стороны отметили, что российский энергетический сектор является основным источником финансовых ресурсов Кремля, которые используются Россией для агрессии и проведения операций по дестабилизации ситуации в различных регионах мира, вмешательство в выборы, осуществления кибератак", - говорится в сообщении.

Детали

Заместитель министра отметил важность реагирования Соединенных Штатов на агрессивное поведение России, поблагодарив за введеные сегодня дополнительные санкции против Кремля.

"Евгений Енин, выразил благодарность американской стороне за решительную поддержку Украины в противодействии российской агрессии и лидирующую роль США в консолидации международных усилий с тем, чтобы добиться от России уважения к базовым принципам международного права", - сообщает пресс-служба МИД.

Дерек Шолле напомнил о позиции президента Джо Байдена о ситуации вокруг "Северного потока-2".

""Северный поток - 2" является невыгодной сделкой для Европы", - резюмировал Шолле.

Советник Госдепартамента подчеркнул, что США решительно поддерживают программу внутренних трансформаций в Украине и настроены и в дальнейшем оказывать необходимую помощь.

Напомним

Ранее США внесли в список санкций (SDN OFAC) в соответствии с законом CAATSA ( "Противодействие противникам Америки с помощью санкций") трубоукладчика "Фортуна" и его владельца ООО "КВТ-Рус", которые участвуют в строительстве "Северного потока-2 ". Из-за угрозы санкций со стороны США многие европейские компании заявили о выходе из проекта.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

1 апреля оператор строительства - компания Nord Stream 2 AG - сообщила, что газопровод готов на 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей длины газопровода.