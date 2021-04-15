Рада поддержала обновленный законопроект о "Дие City"

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине относительно "Дия City". Соответствующее решение поддержали 227 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, законопроектом предусмотрено внедрение:

- особого режима налогообложения субъектов ІТ-индустрии

- специальной модели налогообложения доходов работников ІТ-индустрии

- возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.

Также сейчас обсуждается с IT-компаниями возможность резидентам Дия City продолжать работу с ФЛП, но при условии, что их количество не превышает около 50%.

В законопроекте указаны критерии, по которым IT-компании смогут получить резидентство Дия City. Так, резидентом Дия Сити может быть юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством Украины порядке, независимо от его местонахождения и места осуществления хозяйственной деятельности, которое одновременно отвечает всем следующим требованиям:

1) осуществляет исключительно виды деятельности ІТ-индустрии;

2) среднемесячная зарплаты работников компании составляет 1200 евро;

3) среднесписочная численность ее работников и гиг-специалистов (в случае привлечения) по итогам каждого календарного месяца составляет не менее 9 человек;

4) сумма ее квалифицированного дохода, полученного за первые три месяца получения статуса резидента Дия Сити, составляет не менее 90% суммы ее общего дохода за этот период, а сумма ее квалифицированного дохода, полученного за каждый календарный год пребывания в статусе резидента Дия Сити составляет не менее 90% суммы ее общего дохода за тот же период (при наличии общего дохода).

Справка

Дия City - это специальный правовой режим для ІТ-отрасли, предусматривающий комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства. Его резиденты получат: уменьшение в 5 раз налоговой нагрузки по сравнению с действующим общим налогообложением, дополнительные механизмы защиты бизнеса и интеллектуальной собственности, возможности для венчурного инвестирования, гибкие условия труда.