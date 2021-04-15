Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов в Украине

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов. Об этом он сообщил в видеообращении по итогам заседания СНБО, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису Президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект. Такого у нас в Украине не было, считаю, что сегодня это один из приоритетов, фундаментальный законопроект о статусе олигарха в нашей стране”, - рассказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что нельзя допускать влияния олигархов на Украину, поэтому будет разработана законодательная инициатива.

“Что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине. Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику, на законы, на Верховную Раду — это мне кажется, допускать больше нельзя, поэтому будет разрабатываться законодательная инициатива по поводу олигархов”, - отметил Зеленский.

Дополнение

В Совете национальной безопасности и обороны Украины отметили что рассмотрят санкции в отношении украинского олигарха и бывшего чиновника Игоря Коломойского “в случае поступления предложений”.

Что предшествовало

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

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В Госдепе при этом заявили, что у Блинкена есть “достоверная информация” о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.

Офис президента Украины заявил о благодарности партнерам Украины за поддержку в борьбе с олигархами.

Позже в ЕС поддержали санкции США в отношении Коломойского. Только после этого, президент Владимир Зеленский прокомментировал санкции США против Коломойского.