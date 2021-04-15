Украина готова к внедрению ковидных паспортов - Степанов

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине полностью готовы к любым мероприятим по внедрению ковид-паспортов, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Так, глава Минздрава рассказал, что в Министерстве здравоохранения постоянно работают над совершенствованием электронной системы сбора и хранения данных о вакцинации совместно с Минцифры.

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"Мы полностью готовы к любому развитию события по внедрению ковид-паспортов. Потому что у нас все данные собраны в единую нашу систему e-Healh по всем вакцинированным и всего, что касается тестирования людей, которые переболели. Если надо будет добавить еще вопрос ИФА-тестированний - мы так же добавим. А дальше уже просто выгрузка этих данных, которая технически делается тоже очень быстро ", - рассказал Степанов.

Детали

Министр также рассказал о том, что планируется интеграция ковид-паспортов в систему "Дия".

"Все равно оно будет QR-код или в смартфоне, или распечатано, в зависимости от человека, который путешествует или пользуется этим документом", - отметил он.

Каким образом будут использоваться ковид-пасопрты в середине Украины, можно будет говорить после того, когда большинству населения будет предоставлен доступ к вакцине от COVID-19, отметил Степанов.

Что было до этого

Страны Европейского Союза официально договорились ввести COVID-паспорта для восстановления путешествий за границу.