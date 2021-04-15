Поддержка Крымской платформы со стороны США является залогом ее успеха - Джапарова

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Политико-дипломатический путь деоккупации Крыма предусматривает несколько инструментов, среди которых санкционное давление. США является одной из ведущих стран, которая использует этот механизм. Крымская платформа имеет целью консолидацию международных усилий, где поддержка США будет залогом успеха этой инициативы. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время видеовстречи с заместителем Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой МакДональд. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Детали

Эмине Джапарова привлекла внимание американской стороны к продолжающемуся ухудшению ситуации с правами человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, в частности о грубых нарушениях прав человека, ограничениях свободы слова, притеснениях религиозных свобод, свободы мирных собраний и ассоциации, и системных преследований тех, кто выступает против оккупации, правозащитных активистов и журналистов.

"... Указ Президента РФ №201 как очередной шаг России, лишил украинцев права на владение землей на территории временно оккупированного Крыма", - цитирует слова Джапаровой пресс-служба.

Заместитель министра подчеркнула важную роль запуска Крымской платформы как одного из инструментов деоккупации Крыму в ходе учредительного саммита в Киеве 23 августа.

"Россия прилагает все усилия для срыва этой инициативы Украины. Одной из целей последней эскалация Россией ситуации вдоль границы с Украиной и в Азово-Черноморской акватории является именно дискредитация Крымской платформы", - отметила Эмине Джапарова.

Заместитель Государственного секретаря США Кара МакДональд подтвердила неизменность поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границ и отметила мероприятия, которые употребляются США в этой связи, в том числе в сотрудничестве с партнерами в рамках G7 и НАТО, в ответ на эскалацию ситуации со стороны РФ.

"Политико-дипломатический путь деоккупации Крыму предусматривает несколько инструментов, среди которых санкционное давление. США является одной из ведущих держав, которая использует этот механизм. Крымская платформа имеет целью консолидацию международных усилий, где поддержка США будет залогом успеха этой инициативы".

Добавим

Крымская платформа - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.