ВМС Украины: катера ФСБ РФ в Азовском море осуществили очередную провокацию

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В ночь на 15 апреля в Азовском море катера ФСБ России провели очередную провокацию, попытавшись помешать законным действиям катерной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, находящихся на боевом дежурстве. Об этом сообщили в ВМС Украины, передает УНН.

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“Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи. Украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины из морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами Международного морского права”, — заявили в ВМС.

Детали

Пограничная служба РФ не имеет информации о недавних инцидентах в Азовском море.

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