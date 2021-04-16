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Довыборы в Раду: ЦИК приняла уточненный протокол с итогами голосования на Прикарпатье

Довыборы в Раду: ЦИК приняла уточненный протокол с итогами голосования на Прикарпатье

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в ОВО №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-центре ЦИК, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сведения уточненного протокола на заседании Комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОВО № 87.

По результатам его доклада у членов ЦИК возникла значительное количество уточняющих вопросов, которые они озвучили голове ОИК и одному из присутствующих членов этой комиссии.

Цитата

Председатель Комиссии Олег Диденко рассказал, что уже сейчас известно о наличии двух судебных делах относительно составления уточненного протокола окружной комиссией и отметил:

“ЦИК тщательно проработает все полученные от ОИК материалы, а также суды проанализируют насколько правильно или неправильно были выполнены окружной избирательной комиссией предыдущие решения судов, вступивших в законную силу. Таким образом мы получим окончательные решения, учитывать при установлении результатов голосования в этом округе”, — сообщил Диденко.

Дополнение

28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОВО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны были установить до 12 апреля 2021 года.

Сразу после довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы “Слуга народа” и “За будущее” каждый заявили о победе своих кандидатов — Василий Вирастюк и Александра Шевченко.

З0 марта подсчет голосов на округе “застрял” на 67%, после чего народные депутаты от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после восстановления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов законным ход заседания ОИК.

Впоследствии ОИК в округе № 87 начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила расхождения в количестве бюллетеней на 6 участках. Недействительными результаты признали на 5-и.

В конце ЦИК обязала ОИК № 87 составить уточненный протокол об итогах голосования и предоставить не позднее 17:00 15 апреля протокол с пометкой “Уточненный” с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу до сих пор.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
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