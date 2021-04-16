Довыборы в Раду: ЦИК приняла уточненный протокол с итогами голосования на Прикарпатье
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в ОВО №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-центре ЦИК, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сведения уточненного протокола на заседании Комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОВО № 87.
По результатам его доклада у членов ЦИК возникла значительное количество уточняющих вопросов, которые они озвучили голове ОИК и одному из присутствующих членов этой комиссии.
Цитата
Председатель Комиссии Олег Диденко рассказал, что уже сейчас известно о наличии двух судебных делах относительно составления уточненного протокола окружной комиссией и отметил:
“ЦИК тщательно проработает все полученные от ОИК материалы, а также суды проанализируют насколько правильно или неправильно были выполнены окружной избирательной комиссией предыдущие решения судов, вступивших в законную силу. Таким образом мы получим окончательные решения, учитывать при установлении результатов голосования в этом округе”, — сообщил Диденко.
Дополнение
28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОВО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны были установить до 12 апреля 2021 года.
Сразу после довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы “Слуга народа” и “За будущее” каждый заявили о победе своих кандидатов — Василий Вирастюк и Александра Шевченко.
З0 марта подсчет голосов на округе “застрял” на 67%, после чего народные депутаты от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую ситуацию.
По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после восстановления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов законным ход заседания ОИК.
Впоследствии ОИК в округе № 87 начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила расхождения в количестве бюллетеней на 6 участках. Недействительными результаты признали на 5-и.
В конце ЦИК обязала ОИК № 87 составить уточненный протокол об итогах голосования и предоставить не позднее 17:00 15 апреля протокол с пометкой “Уточненный” с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу до сих пор.