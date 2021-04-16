Довыборы в Раду: ЦИК приняла уточненный протокол с итогами голосования на Прикарпатье

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в ОВО №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-центре ЦИК, передает УНН.

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Отмечается, что сведения уточненного протокола на заседании Комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОВО № 87.

По результатам его доклада у членов ЦИК возникла значительное количество уточняющих вопросов, которые они озвучили голове ОИК и одному из присутствующих членов этой комиссии.

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Председатель Комиссии Олег Диденко рассказал, что уже сейчас известно о наличии двух судебных делах относительно составления уточненного протокола окружной комиссией и отметил:

“ЦИК тщательно проработает все полученные от ОИК материалы, а также суды проанализируют насколько правильно или неправильно были выполнены окружной избирательной комиссией предыдущие решения судов, вступивших в законную силу. Таким образом мы получим окончательные решения, учитывать при установлении результатов голосования в этом округе”, — сообщил Диденко.

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