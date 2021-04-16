Зеленский переназначил Головатого членом Венецианской комиссии

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский переназначил заместителя Председателя Конституционного Суда Сергея Головатого членом Венецианской комиссии. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента, передает УНН.

Детали

Так, Зеленский указом № 165/2021 уволил Головатого от исполнения обязанностей члена Венецианской комиссии в связи с истечением срока полномочий.

Следующим указом — № 166/2021, президент назначил заместителя Председателя КСУ Сергея Головатого членом Европейской комиссии “За демократию через право” (Венецианская комиссия) — по согласию.

Что предшествовало

Венецианская комиссия положительно оценила законопроект о конституционной процедуре, но недостатки тоже заметила. Так, в заключении зафиксировали наличие конфликта интересов у судей КСУ. В заключении, в частности, указано, что “для всех судей, в том числе высших судей конституционных судов, важно не только действовать беспристрастно, но и доносить до общественности восприятия беспристрастности. [...] В этом, как видно, не хватает решению № 13-р / 2020, в котором отсутствует обсуждение этого вопроса, и не объясняется, почему некоторые судьи, включая даже судьей-докладчиком не заявили самоотвод, когда это было бы оправдано априори”.