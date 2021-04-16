Встреча с Макроном: Зеленский с женой сегодня совершит визит во Францию

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой 16 апреля с рабочим визитом во Французскую Республику. В рамках визита президент проведет встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

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“Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 16 апреля с рабочим визитом во Французскую Республику. Планируются переговоры Главы государства с Президентом Франции Эммануэлем Макроном”, — сообщили в пресс-службе.

Детали

Запланирована встреча первых леди — Елены Зеленская и Брижит Макрона.

Ранее СМИ сообщали, что Макрона примет Зеленского в связи с ростом напряженности в Украине с российскими военными подкреплениями у наших границ.

Президенты двух стран встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.