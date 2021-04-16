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Встреча с Макроном: Зеленский с женой сегодня совершит визит во Францию

Встреча с Макроном: Зеленский с женой сегодня совершит визит во Францию

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой 16 апреля с рабочим визитом во Французскую Республику. В рамках визита президент проведет встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 16 апреля с рабочим визитом во Французскую Республику. Планируются переговоры Главы государства с Президентом Франции Эммануэлем Макроном”, — сообщили в пресс-службе.

Детали

Запланирована встреча первых леди — Елены Зеленская и Брижит Макрона.

Ранее СМИ сообщали, что Макрона примет Зеленского в связи с ростом напряженности в Украине с российскими военными подкреплениями у наших границ.

Президенты двух стран встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

Контекст

30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находятся 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Источник: УНН
Теги: США, нападение, стрельба
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