Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,96 -0,0173  EUR: 33,46 -0,0137 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Переговоры со SpaceX о запуске украинского спутника: что говорят в космическом агентстве о готовности
Переговоры со SpaceX о запуске украинского спутника: что говорят в космическом агентстве о готовности
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9615

Рада планирует заслушать Степанова по вакцинации и продолжит с "земельными" поправками

Рада планирует заслушать Степанова по вакцинации и продолжит с "земельными" поправками

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада на заседании в пятницу, 16 апреля, заслушает отчет правительства о результатах карантинных мероприятий и состоянии выполнения плана вакцинации и продолжит рассмотрение поправок к "земельному" законопроекту № 2194, передает УНН со ссылкой на повестку дня парламента.

Час вопросов к правительству

Час вопросов к правительству, согласно повестке дня, будет касаться результатов проведения введенных правительством Украины в 2021 году карантинных мероприятий и состояния выполнения плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19 - без указания членов правительства, которые будут предоставлять отчет.

Однако, еще в понедельник председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета указал, что ВР во время часа вопросов к правительству в пятницу, 16 апреля, заслушает министра здравоохранения Максима Степанова по национальному плану вакцинации.

Земельный вопрос

На заседании нардепы продолжат рассмотрение поправок, внесенных в проект закона № 2194, которых всего было подано около 3 тысяч.

Документ имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населению и бизнесу, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству.

По итогам прошедших заседаний депутатам удалось дойти до 2267-й поправки.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестка дня
Вернуться к списку
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.