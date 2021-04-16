Рада планирует заслушать Степанова по вакцинации и продолжит с "земельными" поправками

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада на заседании в пятницу, 16 апреля, заслушает отчет правительства о результатах карантинных мероприятий и состоянии выполнения плана вакцинации и продолжит рассмотрение поправок к "земельному" законопроекту № 2194, передает УНН со ссылкой на повестку дня парламента.

Час вопросов к правительству

Час вопросов к правительству, согласно повестке дня, будет касаться результатов проведения введенных правительством Украины в 2021 году карантинных мероприятий и состояния выполнения плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19 - без указания членов правительства, которые будут предоставлять отчет.

Однако, еще в понедельник председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета указал, что ВР во время часа вопросов к правительству в пятницу, 16 апреля, заслушает министра здравоохранения Максима Степанова по национальному плану вакцинации.

Земельный вопрос

На заседании нардепы продолжат рассмотрение поправок, внесенных в проект закона № 2194, которых всего было подано около 3 тысяч.

Документ имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населению и бизнесу, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству.

По итогам прошедших заседаний депутатам удалось дойти до 2267-й поправки.